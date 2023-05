Opzione di un anno per Politano? L'agente: "Credo di sì, la volontà è di rimanere"

Il Napoli ha un’opzione di rinnovo sino al 2025 per Matteo Politano? Risponde Mario Giuffredi, procuratore dell'ala azzurra

Il Napoli ha un’opzione di rinnovo sino al 2025 per Matteo Politano? Risponde Mario Giuffredi, procuratore dell'ala azzurra, intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: "Credo di sì, ma il contratto non è stato sottoscritto da me non essendo all’epoca il suo agente. Da parte nostra c’è la volontà di restare, dovremo verificare insieme a presidente e allenatore, a bocce ferme, se c’è anche la loro".