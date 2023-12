Ordine: “ADL deve accettare di più le critiche, non può credere di essere inattaccabile”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Risultati del Napoli dopo l’arrivo di Mazzarri? Se al posto dell’allenatore toscano ci fosse stato Rudi Garcia, il trattamento sarebbe stato completamente diverso. Il francese è stato bersagliato fin da subito.

ADL deve accettare di più le critiche in un ambiente come quello di Napoli, non può credere che il suo modus pensandi e le sue scelte siano inattaccabili.

Braga? Prima che i portoghesi, gli azzurri dovranno battere le loro ansie.

Se la squadra scenderà in campo senza pensare a quanto accaduto con Real Madrid, Inter e Juventus, allora sarà in grado di ottenere la qualificazione senza troppi problemi. Bisogna lasciare paure e incertezze nello spogliatoio”.