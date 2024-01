Ordine controcorrente: “Zielinski non andrà all’Inter, interessa più al suo procuratore”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e del pareggio ottenuto dal Napoli con la Lazio

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e del pareggio ottenuto dal Napoli con la Lazio: “Lazio-Napoli? Un esempio facile: se hai la casa con il tetto rotto e dentro ci entrano l’acqua e la neve, la prima cosa che fai è cercare di ripararlo. Mazzarri con la squadra ha fatto solo e soltanto questo. L’unica critica che mi sento di muovere è sull’incapacità di arrivare a calciare in porta.

Osimhen? Che sarebbe andato via prima della fine del contratto con il Napoli si sapeva, ma mi sembra insolito che lo abbia annunciato da gennaio per giugno. Mercato del Napoli? Chi avrebbe migliorato la difesa azzurra è certamente Dragusin.

Zielinski non credo vada all’Inter a prendere meno soldi di quelli che ha offerto il Napoli per il rinnovo, chi ha interesse ad andare a Milano è il procuratore che incasserà la commissione.

Obiettivi per il prosieguo del campionato? Il Napoli finora ha reso al di sotto delle sue possibilità, per andare in Champions deve disputare la parte finale del campionato al livello dello scorso anno”.