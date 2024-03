Ordine: “La partita con il Barça è il vero snodo della stagione del Napoli”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del successo del Napoli contro la Juventus

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del successo del Napoli contro la Juventus: “In un altro momento della stagione, la partita con la Juventus il Napoli l’avrebbe persa. Lo snodo cruciale della stagione è la partita con il Barcellona in Champions: viste le notizie che giungono dalla Spagna su due calciatori infortunati, penso che una squadra più attenta difensivamente abbia buone possibilità di centrare la qualificazione.

All’inizio della stagione è stato smantellato il giocattolo perfetto di Spalletti, poi si sono persi i pezzi per la strada. Ora l’idea di ADL è stata quella di ricomporlo a partire dal preparatore atletico Sinatti, per poi passare a Calzona che aveva lavorato con Sarri e Spalletti. Mazzarri? Ha avuto una sfortuna e un limite: non fortunato perché non ha avuto Osimhen a disposizione, limitato perché ha pensato di poter utilizzare un modulo di gioco che non è il suo.

Mondiale per club? La Juventus ha conquistato i 47 punti necessari alla qualificazione nei campionati precedenti a quelli indicati da ADL, inoltre non si può punire due volte una squadra per lo stesso reato”.