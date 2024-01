Ordine: “Mazzarri? Non lo riconosco più! Il Napoli ha commesso un grave errore”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

"Ritiro? Secondo me è una scelta sbagliata, il problema è nella testa e di conseguenza nelle gambe. In questi casi non fa bene pensare sempre al solito problema, ma va cambiata completamente prospettiva.

Dal punto di vista complessivo, chi sta in cima alla piramide del club determina le decisioni e di conseguenza gli errori. Quindi, le maggiori responsabilità per questa stagione del Napoli sono di ADL. Detto questo, mi soffermo su Mazzarri: io non riconosco più, nel linguaggio del corpo e nei comportamenti, l’allenatore che abbiamo visto negli scorsi anni. Il Napoli ha commesso un grave errore: sottovalutare la straordinarietà dell’impresa realizzata lo scorso anno.

Bisogna sciogliere anche i nodi che ci sono sul mercato, ad esempio quello di Zielinski. Prima mi preoccupo di capire se va via, poi penso al sostituto”.