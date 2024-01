Ordine: “Mazzarri provinciale! Non si abbandona la squadra e poteva evitare sceneggiate”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa: “Troppa differenza tra le squadre. L’Inter ha schierato tutti i suoi uomini migliori, mentre gli azzurri hanno Osimhen e Anguissa in Coppa d’Africa. Nel momento in cui la squadra stava prendendo consapevolezza è arrivato il rosso a Simeone, da quel momento la distanza è diventata incolmabile. Ho però ammirato il coraggio, la voglia e lo spirito di quelli che sono rimasti. L’atteggiamento dell’allenatore però non mi è piaciuto ed è stato provinciale, perché non si abbandona la squadra e si potevano esternare le proprie idee a fine gara senza fare sceneggiate. Queste cose non depongono a favore del brand del club.

Una partita come Napoli-Inter, tra la vincitrice dell’ultimo Scudetto e una finalista di Champions, meritava un arbitro di maggiore personalità. Un altro mio pensiero è che alcuni calciatori azzurri non abbiano ancora capito la dimensione del Napoli, se Simeone interviene in quel modo dimostra di non essere in grado di reggere le pressioni”.