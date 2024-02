Ordine: “Napoli malinconico col Milan. Si è sulla cattiva strada se si trova qualcosa di positivo”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan a San Siro: “Il Napoli nella gara di San Siro ha dato un’impressione molto malinconica contro un Milan disarmante e che negli ultimi 20′ ha giocato con due ragazzi della Primavera in difesa.

La squadra azzurra non è stata nemmeno capace di utilizzare i principi di gioco insegnati da Luciano Spalletti, che domenica era in tribuna. La chiave di lettura della gara sta nel dato relativo alla precisione al tiro: 60% per il Milan, 16% per il Napoli. Se si trova qualcosa di positivo nella prova di domenica sera, vuol dire che si è sulla cattiva strada”.