Ordine: “Spalletti non deve commettere un errore che fece Conte alla Juve”

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Secondo me il vero colpo di scena della stagione sarà quello di capire quanti punti farà il Napoli. Su questo punto vorrei che Spalletti non facesse lo stesso errore che commise Antonio Conte qualche anno fa alla Juventus, quando l’allenatore bianconero per rincorrere il record dei 102 punti mise da parte la finale di Europa League che avrebbe potuto portare una coppa in più a Torino. Il Napoli può far parlare tutti, la sostanza non cambia. Bisogna crearsi qualche nemico più importante di Marocchi, ad esempio l’Eintracht Francoforte in Champions.