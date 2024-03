Ordine: “Tra il Napoli con e senza Osimhen, c’è di mezzo il deserto”

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro l’Inter

TuttoNapoli.net

Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato del pareggio del Napoli contro l’Inter: “Secondo me si parte da un peccato originale: paragonare il Napoli di queste ultime settimane a quello della scorsa stagione. Dobbiamo cancellare dalla nostra mente lo scorso anno.

Se facciamo un confronto con le esibizioni dell’ultimo periodo si possono vedere degli spunti positivi: Calzona ha ribadito nell’intervista di domenica che ha avuto poca possibilità di allenare, ma solo temo per parlare in queste settimane. Secondo me quando l’allenatore avrà un po’ di tempo, le cose miglioreranno. Una cosa va chiarita: tra il Napoli con e senza Osimhen, c’è di mezzo il deserto”.