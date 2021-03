Ordine: "Visto quant'è stata pagata assenza Osimhen? Immaginate la Juve senza CR7..."

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Il Napoli sta vivendo una transizione da un momento di enorme difficoltà fisica e delle giocate, da un altro molto più sicuro per i ritorni e per la fiducia. Il ritorno di Osimhen ti fa capire quanto ha pagato il Napoli la sua assenza, provate ad immaginare la Juve senza CR7 in un girone. Mi aspetto il massimo dell'apice del Napoli contro la Juve: mi aspetto che Gattuso la giochi, richiamando la Juve nella sua metà campo, lo stesso gioco che fa l'Inter, ma che fa anche il Milan. Se giochi con una squadra che non consente ad Osimhen di giocare fronte alla porta, non è ancora abituato a giocare spalle alla porta. Il Napoli in partenza aveva 4 attaccanti, non si può definire una squadra di contropiedisti e basta. L'Inter gioca con i due bloccati in avanti. Non si decide tantissimo dello scudetto questa sera: determina solo se questa sera dovesse vincere l'Inter".