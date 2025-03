Oriali: "Corsa a tre per lo Scudetto! Inter e Atalanta hanno rosa più ampia e competitiva"

vedi letture

Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, nel corso della sua intervista a Radio Crc si è soffermato anche sulla corsa-Scudetto: "Le squadra che concorrono per lo scudetto sono tre: Inter, Atalanta e Napoli. L'Inter e l’Atalanta erano le squadre che avevano qualcosa in più rispetto alle altre, anche rispetto a noi, poiché hanno un organico ampio e competitivo.

L’Atalanta è ancora in corsa, nelle ultime nove giornate si giocherà il titolo. Durante la stagione sono venute a mancare squadre come Milan e Juventus. Credo che anche noi siamo in corsa per il titolo".