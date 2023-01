Orlando crede nella Juve: “Se vince a Cremona e il Napoli perde, rientra"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.



A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Milan, si riparte ed è di nuovo emergenza infortuni:

"Non è una novità, il Milan è da anni che convince con questi problemi e Pioli è da anni che non si lamenta mai. Il problema è il portiere, perché mancano alcuni giocatori ma riesce sempre a trovare soluzioni. Il portiere è davvero troppo importante, Maignan non ha sostituti all'altezza. Il Milan però è abituato a giocare nelle difficoltà e credo che Pioli farà di nuovo un ottimo lavoro per sopperire. Spero però che trovi qualcuno come secondo in porta".