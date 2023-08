Orlando: “Il Napoli resta davanti a tutti, ma non ci sarà ampio distacco come l’anno scorso”

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanã.



Dopo i primi novanta che griglie fai in vetta al campionato?

“Il Napoli rimane davanti a tutti perché ha un gioco consolidato e un fenomeno lì davanti. Detto ciò però non credo ci sarà un ampio distacco come l’anno scorso. L’Inter è l’altra contendente”.