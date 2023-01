Orlando: "L'Inter ha giocato una grande partita col Napoli e lo ha ridimensionato"

Per parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando

Che giornata sarà per la Serie A?

"L'Inter ha giocato una grande partita col Napoli e lo ha ridimensionato. Milan-Roma credo sia la partita da tenere sott'occhio. Il Milan ha una frande occasione, la Roma gioca male ma porta a casa vittorie come la Juventus. Anche la Juve gioca male ma porta a casa punti e va bene così. Ma non so quanto possa durare di fare così".