Orlando: “Non è un caso che Napoli, Roma e Lazio abbiano così pochi scudetti”

© foto di Federico De Luca

Durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, per commentare vari temi.

Che idea si è fatto sul futuro del Napoli?

“É vero che tutti noi eravamo perplessi con i nuovi acquisti del Napoli. Non conoscevamo Kvara e Kim e non pensavamo Osimhen fosse così forte. Ora non deve passare il messaggio che cambiare fa sempre bene. Non sempre si va a pescare un Kvaratskhelia. Va detto, però, che in questi anni sono sempre stati bravi. Bisogna dire, poi, che il Napoli ha il vantaggio di programmare già da ora non avendo ansie in questo finale. Penso anche che a Spalletti servano altre garanzie perché sennò potrebbe salutare”.

Hojlund può essere un sostituto di Osimhen? Su Raspadori e Simeone?

“Hojlund penso che sia un giocatore potenzialmente di quel livello. Ha caratteristiche differenti ma può diventare un calciatore importante. Per me vale l’investimento visto quello che ha fatto vedere e le qualità. Credo possa sostituire il nigeriano. Raspadori e Simeone quest’anno sono entrati in un contesto perfetto in cui Spalletti ha fatto girare tutto. Anche chi arriva per ultimo in un gruppo del genere si mette a disposizione. Per il prossimo anno faccio fatica a pensare che entrambi accettino di giocare così poco”.

Questo scudetto apre o chiude un ciclo?

“Per me non è un caso che la Roma, il Napoli e la Lazio abbiano così pochi scudetti. In certe piazze è difficile fare le strisce delle squadre del nord. Per questo auguro al Napoli che si apra un ciclo ma lo vedo molto difficile”.