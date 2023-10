Orlando su Conte: “Vi spiego perché lo vedo più alla Roma che al Napoli”

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, parla così del futuro di Antonio Conte

L'ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, parla così del futuro di Antonio Conte: "Ha fatto una bella apertura a Napoli e Roma. Ed è giusto che sia così, un grande allenatore come lui non può non considerare due piazze così. In quanto a passione non sono seconde a nessuno. Io penserei più Roma che Napoli, perché il dopo-Mourinho sarà difficile per chiunque e servirà uno con le palle e Conte ce l'ha".

Quale il progetto oggi che attrarrebbe di più Conte?

"Se guardo la rosa Napoli, che è più avanti di altre".