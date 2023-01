Orlando sul Milan: "Che vittoria! Mandato messaggio importante al Napoli"

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato il successo del Milan a Salerno

Vittoria importantissima del Milan:

"Nelle difficoltà Pioli, che non si è mai lamentato, ottiene risultati. Il Milan è stato favorito dall'1-2 del primo tempo, l'unico neo è che non l'hanno chiusa, sbagliando tanti gol. Nel finale ha rischiato ma ora mette pressione al Napoli. In caso di ko contro l'Inter, che ci può stare, il Milan è lì. Il Milan si è presentato in ottima condizione, l'ha preparata veramente bene Pioli".

Milan, messaggio al Napoli?

"Chi insegue non può sbagliare, il Milan non ha sbagliato. Rivedo un gruppo forte, un'idea vincente. A me è piaciuto, ha mandato un grande messaggio e ora la palla passa al Napoli".