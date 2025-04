Podcast Orlando: "Sulla carta il Napoli può vincerle tutte, ma soffre tanto nel 2T"

vedi letture

A commentare i fatti del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà', è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, McTominay carica la squadra e dice che possono vincerle tutte da qui alla fine:

"Sulla carta sì, ma onestamente in questo girone di ritorno il Napoli ha dimostrato spesso di partire bene ma di soffrire tanto nel secondo tempo. Ed è strano, visto che gioca una partita a settimana, per questo mi fa frenare questo entusiasmo".

Tare e Sartori, chi meglio come ds al Milan?

"Credo che Sartori non abbia tutta questa voglia di andare via da Bologna, perché c'è un progetto e lì mostra tutto il suo valore. E' uno che non è attratto per forza dalla grande piazza e vuole lavorare in un certo modo. Per un Milan che ha ambizioni credo sia più indicato Tare. Poi la bravura di Sartori nessuno la mette in dubbio, ma dubito che lui stesso voglia andare al Milan".

Atalanta e Bologna, spareggio Champions?

"Eccome. L'Atalanta è in difficoltà, inutile nasconderlo, non crea più come prima. E' una squadra che è lontana parente da quella che conoscevamo. Si è inceppato qualcosa. Forse Gasp poteva aspettare di comunicare la sua uscita, perché da lì ha cominciato a balbettare. Credo che sia favorito il Bologna per come sta".

Che dice invece sulla sfida della Juventus?

"Il calendario favorisce ora la Juve, ha partite che questa Juve che si è ritrovata non si farà sfuggire. Per me raggiungerà l'obiettivo Champions. Sul derby dico che la Roma è favorita, ma se non dovesse vincere perderebbe un treno importante. Se vincesse, la Roma diventerebbe da qui alla fine un'avversaria tra le più pericolose per tutte".