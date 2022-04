Orrico categorico: “Chi perde 5 partite in casa non può vincere lo Scudetto”

L’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

L’ex allenatore Corrado Orrico ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Per me era il Napoli la favorita per il gioco che esprimeva, ma dopo la Fiorentina non lo penso più. Me lo auguro ma non so se ce la farà a questo punto. Il problema di Spalletti è che ha perso 5 partite in casa. Chi perde 5 partite in casa non può vincere lo Scudetto. La Fiorentina ha vinto con merito, ma nell'ottica della corsa quella è una sconfitta fuori dalla logica per il Napoli. Il calcio però a volte è illogico e ora deve solo restare lì, sperando che inciampino le altre".