Orsato: "Non c’è sudditanza, ma pressione dello stadio. A Napoli a ogni gol tremava tutto"

Sui recuperi extralarge al Mondiale: "Nessuno ci ha fatto la lista della spesa. Siamo stati un po' più attenti, più precisi, meno superficiali: tutto qui".





L’arbitro Daniele Orsato, ospite di un incontro aperto al pubblico organizzato dalla commissione arbitrale della Federazione calcistica ticinese. ha rilasciato alcune dichiarazioni da Lugano. Queste le sue parole con aneddoti inediti sulla sua carriera, raccolte da Repubblica.

"Carriera è una parola che non mi piace, preferisco vita arbitrale, per distinguerla dalla vita vera, che è quella di tutti i giorni".

Sul Mondiale in Qatar: "Modric mi ha attaccato per il rigore che ho dato all’Argentina nella semifinale con la Croazia? Magari avrà detto qualche parola in più, però è comprensibile, visto quello che lui e i suoi compagni si giocavano quel giorno. Quando ci ritroveremo in campo, sarà tutto passato".

Perché in Serie A ci sono tante polemiche sul Var? "Non siamo certo noi a farle. Per noi è un sostegno prezioso, anche se poi bisogna arbitrare come se non ci fosse: pensate al mio amico Marciniak, che nella finale Argentina-Francia, con tre rigori e una simulazione, non ne ha avuto bisogno".

Obiettivo Europeo 2024? "Il mio obiettivo è la prossima partita e quella dopo".

Il passato di Orsato e l'inizio della carriera: "Io ero un ragazzo di un piccolo paese, Recoaro Terme, che voleva fare l’elettricista. Avevo in testa solo quello, fin da bambino. Giocavo anche a pallone. Arrivai fino alla prima categoria, nel giugno 1992, ma la squadra fallì. Incontrai un amico: senti, Daniele, se non puoi più giocare a pallone con la squadra, perché non fai il corso per arbitri? Gli risposi: sei matto? L’arbitro, per me, era solo uno sfigato che prendeva insulti. Ma lui mi convinse a provare, io chiesi a mio padre se mi accompagnava al corso a Vicenza e scegliemmo Schio, che in auto era più vicina. Iniziai nell’ottobre 1992 e chiesi al mio amico Checco: quanto tempo ci vuole per arrivare in Serie A?. Andai a casa e dissi a mia madre che in 16 anni avrei arbitrato in A, lei stava riposando e si voltò dall’altra parte. Lo dissi a mio fratello e lui scrisse su un foglietto la data, la mia affermazione e il suo commento: cazzata di mio fratello".