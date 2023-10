Orsato per Napoli-Milan, Plastino: “Ottimo arbitro, non sopporto complottismo per partito preso”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”

Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Forza Napoli Sempre”: "In questo momento il Napoli non gioca bene ma vince, ma le critiche ci sono lo stesso. Quando magari giocava bene e perdeva c'era l'altra metà del mondo che criticava lo stesso, sì giochi bene ma se tanto non vinci è successo nel passato tantissime volte. Fa parte del nostro mondo, fa parte del calcio, fa parte del pallone anzi. Per cui è difficile capire in toto una situazione con una battuta. Secondo me è pesante l'eredità dello scorso anno che ha il Napoli. Questo era abbastanza inevitabile perché o quest'anno si partiva subito alla grandissima e allora si proseguiva. Le incertezze ormai iniziali le paghi, però non è finito eh?

Orsato ha precedenti negativi col Napoli? Se facciamo queste statistiche sugli arbitri io ti dimostro che qualsiasi arbitro prendi, trovi una serie di cose per cui ti è sfavorevole; ma fa parte del gioco e non ne usciamo così. Io non sopporto il complottismo per partito preso. Perché? Perché poi tra l'altro mi chiedo sempre, ma se pensiamo questo, ma che lo seguiamo a fare il calcio, se è tutto organizzato, se è tutto deciso lasciamo perdere a questo punto. Tornando alla partita di domenica tra Milan e Napoli, io ritengo Orsato un ottimo arbitro e ritengo che, nonostante i tanti errori che possa commettere e che commettono anche altri arbitri, non sia uno tecnicamente impreparato; e questo già per me è un punto avanti".