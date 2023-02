Orsi: "A Empoli il Napoli sembrava il Barcellona di Guardiola. Vicario? Meglio Meret"

"Napoli-Lazio di venerdì? Sarà una bella partita, la Lazio è molto discontinua, se gioca come ha fatto a Bergamo contro l’Atalanta per il Napoli sarà difficile".

L'ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel, nel corso della trasmissione 'La Domenica Azzurra': " Il Napoli è sempre più straripante, a Empoli mi ha ricordato il Barcellona di Guardiola per padronanza e mentalità europea. E’ anche paziente, sa attendere il momento per azzannare, tocca poi picchi di bellezza indiscutibili.

Il distacco di 18 punti è merito al 70% del Napoli, dietro ha però tutte squadre difettate. Mi sarei atteso di più dalla Roma, in verità, ma anche dall’Inter. Sta facendo grandissime cose il Napoli, poi ci sono anche le congiunzioni astrali che lo premiano quest’anno. Spalletti ha grandi meriti: già la sua Roma era bella e geniale a Napoli ha trovato la perfezione, ha trovato in questa squadra il modo per esprimere il suo gioco ideale e anche lui sta vivendo il momento più alto da allenatore.

