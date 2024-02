Orsi: "Atalanta favorita per il 4° posto. Lindstrom? Giocatore vero, ma deve svegliarsi..."

L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Ottochannel nel corso de La Domenica Azzurra

L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Ottochannel nel corso de La Domenica Azzurra: “A Roma si dice articolo cinque. ovvero ha ragione sempre chi vince e quindi il Napoli che ha battuto il Verona ha ragione, al di là delle difficoltà che ha avuto. Ha ritrovato Kvaratskhelia, per le giocate nel primo tempo e per il gran gol.

Lindstrom può diventare una risorsa ma, parliamoci chiaro, questo è un giocatore vero, ci vuole l’adattamento al calcio italiano, d’accordo, ma è costato 30 milioni, ha quasi 24 anni e quindi si deve svegliare. Ha grandi qualità, secondo me è una mezz'ala, al massimo può giocare dietro la punta, ma non ha gamba per la fascia, ha un passo più lungo per giocare sulla corsia esterna.

Per quanto riguarda la corsa al quarto posto l’Atalanta in questo momento è favorita, gioca bene ed è in grande forma. Ci sono momenti della stagione, ogni anno, in cui la Dea è ingiocabile. Questo è uno di quelli. Anche De Ketelaere sta ingranando, vediamo quanto durerà, anche perchè con la Lazio è stata la prima vittoria in uno scontro diretto. Ma il team di Gasperini è forte.

Tra Meret e Gollini, a parità di forma, punterei sempre su Meret. Per il futuro sono sincero: spero, per il bene di Meret, che vada via, perché qui a Napoli l’ambiente non si fida di lui. Cedendo Meret il club può anche fare cassa, riscatta Gollini che è un buon portiere e fa rientrare Caprile. Quest’ultimo è un ragazzo che sta facendo bene, ha personalità avendo giocato a 20 anni davanti ai 60mila tifosi del Bari, se l’anno prossimo verrà a Napoli non dovrà essere gettato allo sbaraglio, ma è un portiere valido e, in coppia con Gollini, può anche giocare titolare nel Napoli in futuro. Al mercato di gennaio dò 5 perché il Napoli non ha comprato titolari”.