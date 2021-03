Orsi avvisa: “Aria di rinnovamento alla Juve, Gattuso deve approfittarne”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Nando Orsi, opinionista Sky. “Juve-Napoli deciderà la corsa Champions – ha detto Orsi a Radio Crc – però, prima della gara del 7 aprile, gli azzurri non dovranno sottovalutare il Crotone. I calabresi retrocederanno, però, si giocheranno al ‘Maradona’ le ultime carte per tentare il miracolo. La Juve, invece, avrà ragione del Torino. Un derby è sempre un derby, ma i valori in campo sono troppo sbilanciati per pensare a una sorpresa”. Fatte salve le insidie del turno pre-pasquale, alla partita di mercoledì pare ci possa arrivare meglio il Napoli. “C’è aria di rinnovamento alla Juve – ha detto Orsi a Radio Crc – il Napoli ne deve approfittare. Nel caso vincesse a Torino, si rilancerebbe ulteriormente nella lotta Champions. In caso di sconfitta, invece, dovrebbe fare la corsa solo sull’Atalanta e a quel punto il discorso diventerebbe ancora più complicato”.