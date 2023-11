Orsi: “Campionato più normale, quello stravinto dal Napoli ha ingannato tutti”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “Credevo che, dopo la vittoria di Salerno, ci sarebbe stato un clima migliore. Dico questo perché mi sembra anche che il Napoli ora si stia rimettendo in carreggiata. Bel gioco? Ogni allenatore cerca di esprimersi al meglio. Il campionato italiano non è quello dello scorso anno: le prime due dell’anno scorso, Napoli e Lazio, sono rispettivamente quarta e undicesima. Quello che è successo nella stagione precedente, dove la formazione di Spalletti ha strameritato, ha ingannato tutti. La Serie A di quest’anno è più normale, più livellata. Cambiando allenatore si sono modificati il modo di esprimersi, la preparazione e i rapporti. Non poteva essere lo stesso Napoli, anche i giocatori non hanno la stessa testa.

Osimhen? Un trascinatore senza dubbio, ma Raspadori nelle ultime quattro partite è stato decisivo. Nel Napoli ci sono delle alternative importanti, ma quando il nigeriano tornerà sarà di nuovo titolare.

“Il Napoli quest’anno sta pagando lo scotto di aver cambiato allenatore, a differenza delle altre prime della classe.

Chi segnerà per il Napoli contro l’Union Berlino? Mi affido ancora a Jack Raspadori, che potrebbe trovare il suo quarto gol consecutivo”.