Orsi difende Meret: "Ma quali errori, Núñez e Van Dijk sono saltati da soli"

Nando Orsi, allenatore e commentatore Sky, ex portiere, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Errore di Meret? No, non ha sbagliato in occasione del primo gol del Liverpool. Qui mi sembra che ogni volta che il Napoli prende un gol, la colpa è di Meret. In quella circostanza, ieri sera, prima che la palla finisse in rete c'è stato un colpo di testa, una respinta del portiere e nessuno dei suoi compagni che lo ha aiutato. Quindi, le responsabilità di Meret sono davvero poche o forse nessuna. Sul calcio d'angolo Núñez e Van Dijk sono saltati da soli; il colpo di testa poi è notoriamente il tiro più pericoloso per un portiere perché imprevedibile, gli è arrivata una palla bassa e Meret è riuscito comunque a deviarla. Io penso che di più non potesse fare. Mi dispiace per quelli che vogliono sempre trovare in Meret un colpevole. Il Napoli, comunque, esce da questa partita con la consapevolezza di aver giocato alla pari con uno squadrone come il Liverpool. E' una sconfitta che non fa male".