Orsi: "Il Napoli non deve essere precipitoso, ecco il punto debole della Fiorentina"

"Serve un Napoli molto concentrato: la Fiorentina, se è in giornata, risulta difficile da superare".

Nando Orsi, allenatore e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "La Fiorentina come sta? In Conference League ha sottovalutato chiaramente l'avversario ed è andata ad un ritmo molto basso. Se è la Fiorentina vista nei primi 60 minuti con il Ferencvàros, il Napoli non si deve preoccupare. Gli ungheresi hanno avuto difficoltà, ma può succedere ad ogni avversario dei viola. Il Napoli deve stare attento nello scalare le marcature e non deve essere precipitoso. Osimhen può far male, come gli altri attaccanti azzurri. Avendo giocato di giovedì, poi, Italiano non potrà avere Nico Gonzalez fresco e riposato, come invece avrebbe voluto, ma non l'ha tolto dal campo perchè c'era da rimontare. L'argentino si è disciplinato ed ha avuto una crescita incredibile, diventando un valore aggiunto di una squadra che gioca bene coralmente ma vanta anche grandi individualità.

Contro il Real Madrid il Napoli ha mostrato di essere compatto ed equilibrato tra i reparti. In questo momento, il punto debole della Fiorentina è che, dopo un po', cala i ritmi. La partita di coppa di ieri, inevitabilmente, lascia scorie. La Fiorentina è pericolosa, perché punta al campionato e vuole far meglio dell'anno scorso; per questo, a prescindere, non la sottovaluterei. Serve un Napoli molto concentrato: la Fiorentina, se è in giornata, risulta difficile da superare".