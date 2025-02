Orsi: “Il pareggio di Roma peggiore rispetto a quello con l’Udinese”

Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ in onda su Televomero: “Secondo me tra i due pareggi con Roma e Udinese, il peggiore dei due è quello dell’Olimpico. Il motivo? Perché gli azzurri sono una formazione granitica a cui è difficile fare gol, eppure in quella gara il pareggio giallorosso è arrivato al 95′. Domenica invece l’Udinese è stata una grande squadra e ha giocato veramente bene”.

