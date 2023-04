Orsi: "La gabbia su Lobotka non riuscirà sempre, ecco la possibile mossa di Spalletti"

"Il Napoli fisicamente non sta benissimo, Kvara non è al 100% poi speriamo trovi la partita buona".

Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': "Per il passaggio in semifinale tra Benfica e Inter dico 50 e 50. Tra City e Bayern dico la seconda. Milan e Napoli per me passa il Napoli e tra Real e Chelsey dico Real. Io credo che domani giocherà Raspadori al centro, Kvara a sinistra e a destra uno tra Lozano e Politano. Anche perché non vedo le ragioni per le quali Spalletti dovrebbe cambiare. Non vedo la differenza tattica. Chiaramente il Napoli dovrà giocare palla a terra. È possibile che Lozano e Raspadori possano interscambiarsi anche perché Raspadori ha la testa per giocare esternamente e non dare punti di riferimento.