Orsi lancia l’interrogativo: “Perché Osimhen dovrebbe rinnovare e restare a Napoli?”

Nando Orsi, ex portiere e opinionista, è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere e opinionista, è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Rinnovo Osimhen? Mi domando perché debba restare. C’è un tempo fisiologico, nella carriera di ogni giocatore, in cui si sente l’esigenza di partire. Quelli che sono rimasti in un club per tutta la vita sono pochissimi, poi non è colpa sua se il Napoli è arrivato ad un anno dalla scadenza. Anche un elemento come Kvara, per come è esploso, andrebbe rinnovato dopo sei mesi. Se la vicenda TikTok può avere influito? Potrebbe, nonostante le dichiarazioni di facciata su tifosi e città”.