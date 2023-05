Orsi: "Luis Enrique perfetto per il Napoli, rispecchia il modo di giocare di quest'anno"

"Gli altri sono ottimi nomi e altri invece, se arrivasse un Conte, un Gasperini, andrebbero un po' a cozzare con la continuità tecnico-tattica della squadra azzurra".

Nando Orsi, ex portiere e oggi opinionista Sky, è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv: "Non mi aspettavo l'addio di Spalletti, vedendo però la storia di De Laurentiis con gli allenatori ed il rapporto con Luciano, qualcosa era nell'aria. Spalletti ha valorizzato un patrimonio giocatori oltre a vincere lo scudetto, i tifosi non meritavano questo, si poteva forse rimandare tutto a dopo il 4 giugno, i festeggiamenti per il tricolore sono un po' stati macchiati da quello che è successo. In ogni caso l'impresa resta, il ciclo si può aprire ugualmente, bisogna dare atto al presidente che ha sempre fatto scelte giuste con giocatori e tecnici.

Chi in panchina? Luis Enrique sarebbe perfetto, è un nome importante, europeo. Ha esperienza e rispecchia il modo di giocare del Napoli di quest'anno. Gli altri sono ottimi nomi e altri invece, se arrivasse un Conte, un Gasperini, andrebbero un po' a cozzare con la continuità tecnico-tattica della squadra azzurra.

Chi va in Champions? Vista la penalizzazione della Juve andrà il Milan, la Roma ha la testa alla finale di Europa League".