Orsi: "Meret non ha commesso errori con la Fiorentina, spero vada via da Napoli"

Nando Orsi, ospite negli studi di Otto Channel per la trasmissione La Domenica Azzurra, ha analizzato il momento di casa Napoli: “Se dici certe parole su Garcia, devi avere pronta l’alternativa. De Laurentiis era convinto di ottenere il si di Conte e invece non è accaduto. Credo che l’unica mossa per il presidente sia quella di parlare alla squadra, ridando nuovo potere a Garcia.

Meret? Mi auguro che vada via da Napoli la prossima stagione, viene sempre criticato. Spero proprio che a Verona giochi Gollini, così tutti sono contenti. Con la Fiorentina non ha commesso nessun errore, si è trattato solo di sfortuna”.