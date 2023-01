Orsi: "Napoli deludente? Se Raspadori avesse segnato, avremmo parlato d'altro"

Nando Orsi, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte

Nando Orsi, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte: "Quando muoiono campioni del genere il ricordo va non solo ai calciatori che sono stati ma anche agli uomini. E Vialli è stato un esempio e un tesoro da custodire. Dopo Mihajlovic la notizia della morte di Vialli è straziante. Samp-Napoli? Ho commentato la gara col Sassuolo dei blucerchiati, vincere in trasferta non è mai facile, per gli azzurri sarà una prova dura, anche per motivi ambientali ed emozionali. Tuttavia la squadra di Spalletti deve tirarsi fuori e metabolizzare un ko che è comunque arrivato contro una squadra forte, che si è mostrato superiore per manovra e fisicità.