Orsi: “Napoli incommentabile col Milan, la squadra ha capito una cosa per la Champions”

Nando Orsi, ex portiere e opinionista Sky, presente negli studi di ‘Giochiamo D’Anticipo’, ha parlato della sconfitta rimediata dal Napoli contro il Milan: “Napoli-Milan? Partita iniziata male e finita peggio, agli azzurri è andato tutto male mentre ai ragazzi di Pioli è riuscita ogni cosa. Bisogna archiviare subito, il Napoli è stato incommentabile e troppo brutto per essere vero. A Lecce si avrà una riprova sullo stato di forma. La sconfitta è stata propedeutica per capire che il passaggio del turno in Champions non sarà così scontato. Forse la squadra ha trovato un modo per restare più concentrata”.