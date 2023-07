Orsi non cita solo il Napoli: "C'è un'altra squadra favorita per lo scudetto"

Nando Orsi, opinionista Sky e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Nando Orsi, opinionista Sky e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Raspadori come esterno? Può essere una soluzione, lui ha cominciato da esterno, poi si è accentrato. L’ex Sassuolo è una punta di movimento, ha tecnica, tiro, muove la difesa avversaria e ha ottimi tempi di inserimento. Da esterno può essere una soluzione nuova, possibile che Garcia ci stia lavorando anche per dare varianti al gioco caro a Spalletti.

Secondo me si può fare, magari non sempre ma in qualche occasione. Se il club compra un buon difensore, e Danso può fare al caso del Napoli perché può ricalcare le orme di Kim, senza cedere nessun altro sarebbe ancora favorito con l’Inter per il titolo. Esiste un Napoli senza Osimhen e un Napoli con Osimhen, e quest’ultimo è ancora molto forte".