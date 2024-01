Orsi: "Non ho dubbi sul modulo di Mazzarri contro la Lazio"

Così parla Nando Orsi di Lazio-Napoli ai microfoni di Radio Marte:

“Il Napoli sicuramente giocherà contro la Lazio ancora con la difesa a tre, meno fronzoli e con più sostanza per una gara molto complicata, perché chi perde vede allontanarsi un po’ la Champions". Così parla Nando Orsi di Lazio-Napoli ai microfoni di Radio Marte: "E’ pur vero che ci sarebbe ancora tempo per recuperare, però negli scontri diretti può contare vincere per i punti e per il vantaggio nella classifica avulsa. Il Napoli ha tanti assenti, la Lazio ha tanti dubbi legati alla brutta prestazione in Supercoppa. Non mi meraviglierei se prevalesse la paura e alla fine la gara finisse in parità.

La Lazio gioca bene in campionato, il Napoli è una squadra molto abbottonata, nell’ultima versione, e quindi non sarà facile per gli uomini di Sarri per segnare. Dovranno giocare bene gli esterni per creare superiorità numerica. Il Napoli si chiude e riparte, anche se non ha i contropiedisti, visto che mancano Osimhen e Kvaratskhelia, ma resta una squadra che ha qualità offensiva. Se gioca, poi, Zielinski e sta in giornata sarà difficile marcarlo”.