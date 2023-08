Orsi ottimista: "Osimhen resterà al Napoli, in Europa può vincere ancora tanto"

Fernando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Fernando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto che Osimhen alla fine rimanga a Napoli, perché ha fatto una promessa anche alla tifoseria. Al di là del momento del calcio, io credo che lui voglia rimanere almeno per un altro anno. E' impensabile pensare che resti più a lungo, sa che è un grande centravanti e ha la possibilità di vincere tanti trofei nei club più importanti al mondo. Solo dopo, come ha detto Garcia, può andare in Arabia Saudita".