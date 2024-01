Orsi ottimista: “Se il Napoli si sveglia, può fare l’impresa contro il Barcellona”

Nando Orsi, ex portiere della Lazio ed ora commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di TvPlay

Nando Orsi, ex portiere della Lazio ed ora commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di TvPlay: “Champions League? Non è così scontato che il Napoli venga eliminato dalla Champions, col Barcellona è una partita aperta perché non è la squadra che era qualche anno fa. Se gli azzurri si svegliano magari trovano la prestazione di un tempo portando a casa l’impresa”.