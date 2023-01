Orsi: "Se il Napoli vince fa fuori la Juve, ma con una sconfitta riapre il campionato”

L'ex portiere e opinionista Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

L'ex portiere e opinionista Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Ottochannel: “Vincere con la Sampdoria è stato importante per i 3 punti, ma non è ancora il Napoli che conosciamo. Tuttavia è in crescita, sta migliorando fisicamente in molti elementi, del resto siamo davanti a una situazione anomala, con una preparazione da affinare, analogamente a come accade dopo l'estate. Il Napoli avverte il peso del primo posto? Deve avere tale responsabilità da capolista, affrontando la situazione con personalità.