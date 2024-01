Orsi si sbilancia: “Il Napoli eliminerà il Barcellona in Champions”

L’ex portiere e attuale opinionista sportivo Nando Orsi ha parlato a Il Bello del Calcio su Televomero

L’ex portiere e attuale opinionista sportivo Nando Orsi ha parlato a Il Bello del Calcio su Televomero: “Strategia per il sostituto di Osimhen? Innanzitutto bisogna capire chi sarà l’allenatore del Napoli nella prossima stagione, poi per convincere i calciatori servono i soldi e la strategia del club di fissare un tetto a 3.5 milioni di euro non aiuta.

Napoli-Barcellona? Secondo me gli azzurri elimineranno gli spagnoli. Chi giocherà titolare dei nuovi acquisti? Per come si schiera il Napoli, Mazzocchi e Perez sicuramente. Ngonge è un arrivo di altissimo livello per il Napoli. Lazio-Napoli? Partite tra due formazioni molto incerottate, la curva e lo stadio saranno chiuse ma il club biancoceleste sta facendo delle promozioni per riempire la curva Maestrelli. La squadra in campionato ha ripreso punti unendo il fioretto alla sostanza con tanti 1-0, ma in Supercoppa con l’Inter era irriconoscibile. Si tratta di una gara che può dare tanti spunti. Corsa Champions? Per me si giocheranno la qualificazione Lazio, Atalanta e Napoli”.