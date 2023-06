Orsi su Garcia: "Non mi piace il pessimismo che sento, per qualità-prezzo scelta ottima"

"Sarà intelligente, ripeto, dargli fiducia e tempo all’inizio”.

Nando Orsi, allenatore e opinionista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Garcia ha sorpreso un po’ tutti, giornalisti compresi. Per rapporto qualità-prezzo è una scelta ottima, è un allenatore capace, ha anche un pedigree europeo per il cammino delle sue squadre nelle coppe, è in definitiva una buona scelta. In due anni con la Roma ha fatto bene, al di là delle aspettative si tratta di una decisione oculata e adatta al Napoli. Il pessimismo che sento non mi piace, l’ambiente deve dare supporto al nuovo allenatore, soprattutto nella fase iniziale della stagione Rudi Garcia deve avere la possibilità di poter sbagliare e in questo la società dovrà stargli accanto.

Tra Galtier e Italiano si tratta di un buon compromesso, perché Galtier magari aveva troppe pretese e di certo rispetto a Italiano Garcia ha maggiore esperienza. E’ ovvio che raccoglie un’eredità pesante, ma lasciamolo lavorare in pace. Sarà intelligente, ripeto, dargli fiducia e tempo all’inizio”.