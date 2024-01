Orsi su Meret: "È il miglior portiere d'Italia. Mercato? Da 5 in pagella"

L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

L’allenatore e opinionista Sky Nando Orsi, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "Sul mercato di gennaio? Al Napoli serviva un difensore centrale e dopo la partita di ieri pare voglia tenersi Ostigard pensando che forse a luglio si possa prendere qualcosa di migliore. In questo mercato non è arrivato nessun titolare e come voto darei un 5.

Certo quando rientreranno i giocatori più importanti si alzerà la qualità e ritorneranno anche le invenzioni del singolo. Quindi, mettendo a posto la difesa, quando torneranno i giocatori forti davanti il gol se lo inventeranno. Domenica c'è il Verona, io non posso pensare che contro i veneti il Napoli non vinca, se succederà si aprirà un caso. Tra Bologna, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Roma e Napoli, che lottano per il 4° posto, credo che in questo momento l'Atalanta sia la squadra migliore, poi la Lazio, Bologna, Fiorentina. Al momento, dati i risultati del Napoli, per me è l'ultima che potrebbe vincere questa corsa.

Meret? Reputo Meret il miglior portiere d'Italia. Credo che domenica i portieri hanno fatto poco, forse niente. Per carità, reputo Gollini un ottimo portiere ma non so per quale motivo si tende a screditare Meret che l'anno scorso è stato uno degli artefici dello scudetto. Il Napoli ha due ottimi portieri ma secondo me Meret è più bravo e Gollini lo sta sostituendo degnamente".