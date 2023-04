Orsi: "Un evento come lo Scudetto del Napoli richiedeva una deroga"

"La cosa importante è non influenzare la lotta salvezza, visto che lo Scudetto ormai è assegnata e per la Champions non è necessaria la contemporaneità".

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere e opinionista, è intervenuto ai microfoni di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “Inter-Lazio? I biancocelesti possono imporsi a Milano. La squadra di Sarri negli scorsi giorni ha caricato molto per arrivare fresca a ‘San Siro’, il Torino è una formazione che ha sempre creato problemi alla Lazio. L’Inter poi ha giocato in Coppa Italia e la gara infrasettimanale lascia sempre qualche scoria.

Questione anticipi e posticipi? La cosa importante è non influenzare la lotta salvezza, visto che lo Scudetto ormai è assegnata e per la Champions non è necessaria la contemporaneità. Un evento come lo Scudetto del Napoli richiedeva una deroga, se la cosa avesse riguardato club come Milan o Juventus non ci sarebbe stato quest’intervento.

Juve-Napoli? Il suggello più bello al meritato Scudetto degli azzurri. Spalletti in questo momento farà un monologo di congratulazioni alla squadra, che ha fatto qualcosa di incredibile. Anche i giocatori però dovrebbero ringraziare il loro allenatore. Una squadra cosi aggressiva ed europea in Italia non la ricordo, hanno schiacciato il campionato.

Napoli-Salernitana? Nello spogliatoio azzurro c’è grande elettricità, non penso che i calciatori possano essere influenzati dal risultato di Milano. C’è voglia di scendere in campo e fare una grande prestazione contro i granata”.