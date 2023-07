Orsolini, l'ex allenatore: "Sarebbe ottimo per il Napoli, maglia pesa ma lui è pronto"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfredo Aglietti, allenatore ed ex allenatore di Orsolini all’Ascoli

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alfredo Aglietti, allenatore ed ex allenatore di Orsolini all’Ascoli: “Se è migliorato rispetto a quando l’ho allenato io? Secondo me sì, adesso ha anche un curriculum diverso rispetto a quando ce l’avevo io. Era un giocatore su cui bisognava lavorare, ci puntavamo molto, fece bene e fu preso dalla Juventus. Credo sia arrivato ad una motivazione per provare di nuovo il salto in una grande squadra e penso che Napoli possa essere un’ottima soluzione perché può esaltarsi sia tatticamente che per l’aspetto ambientale.

La maglia pesa in grandi squadre come il Napoli, ma penso sia pronto. Come caratteristiche si sposa bene con le manovre e il gioco del Napoli.

Giuntoli era a Napoli da tanti anni. Spalletti poteva alzare l’asticella anche a livello europeo. Se ci sono rimpianti vuol dire che si poteva fare qualcosa in più".