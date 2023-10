Osimhen 8° al Pallone d'Oro 2023, Cannavaro: "Non mi sorprende, il suo anno migliore"

Il miglior giocatore della Serie A nella classifica del Pallone d'Oro 2023 è Victor Osimhen.

Il miglior giocatore della Serie A nella classifica del Pallone d'Oro 2023 è Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli si guadagna l'8° posto nella speciale classifica del premio consegnato ogni anno da France Football e il vincitore dell'edizione 2006 Fabio Cannavaro, presente negli studi di Sky Sport, ne ha parlato così: "Non mi sorprende, lo scorso anno Osimhen è stato tra i migliori anche in Champions League e non solo in campionato. Prestazioni e gol decisivi, da vero leader, è stato il suo anno migliore.

Questo è un premio unico, che apprezzi col tempo. Quando sei giocatore pensi che possa valere di più il FIFA World Player, essendo dato da capitani e allenatori e non da giornalisti. Poi però capisci...".