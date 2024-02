Osimhen al PSG per sostituire Mbappé? L'esperto di calcio francese: "E' il più simile"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, agente sportivo ed esperto di calcio francese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Sebastiano Salaroli, agente sportivo ed esperto di calcio francese: “Il Napoli è in corsa per il quarto posto ed è chiaro che dopo la stagione passata ci fossero aspettative elevate, ma l’Inter è forte, la Juventus non ha le coppe e si è rinforzata tanto, il Milan è sempre lì da anni per cui è vero che il Napoli ha lasciato tanti punti per strada, ma la serie A è competitiva. Così come la Juve l’anno scorso ha fatto un campionato anonimo, penso che possa capitare anche al Napoli che comunque può centrare la Champions che poi un obiettivo in linea con quello che è da sempre l’andamento del club.

Osimhen al Psg al posto di Mbappè? Mbappé è insostituibile, è il migliore al mondo e con chiunque lo sostituirà, il Psg ne perderà. Osimhen giocando nel campionato italiano, è soggetto a sollecitazioni di mercato perchè siamo in un’epoca in cui i giocatori che giocano in Italia sono attaccabili dal punto di vista del mercato. Osimhen è anche un profilo da Premier e il Newcastle ad esempio, con il capitale investito, può rapidamente candidarsi ad essere tra le principali cantate alla vittoria della Premier.

Osimhen è quello che si avvicina di più, come caratteristiche, a Mbappè per cui può essere il candidato numero 1. Leao non lo discuto, il suo talento è fuori dubbio, ma quest’anno è ampiamente al di sotto delle aspettative e anche di quello che ha dimostrato negli anni scorsi. Per ambire a giocare ai massimi livelli credo debba avere statistiche diverse: 4 o 5 gol in stagione è troppo poco. Ecco perchè ritengo abbia il talento per giocare nel Psg, ma non so se abbia la capacità di incidere in un club come il Psg.

Dal punto di vista economico, 120 milioni il Psg li sborsa facilmente per cui non credo ci siano problemi, ma sarà determinante la volontà del giocatore. Se preferisce andare in Premier, il Psg avrà più difficoltà anche se a livello economico è ampiamente capace di pareggiare o superare le offerte degli inglesi. Credo che anche il Manchester United abbia bisogno di uno come Osimhen, al pari del Chelsea che vorrà rilanciarsi. Credo ci possa essere una bella bagarre attorno ad Osimhen perchè di punte importanti non ce ne sono tante, ecco perchè ad oggi non me la sento di dare percentuali di trattative”.