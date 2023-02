Osimhen, arrivano i complimenti dell'idolo Drogba: "Gli ho scritto di continuare così"

Victor Osimhen ha sempre dichiarato di ammirare Didier Drogba e di ispirarsi a lui quando scende in campo.

Victor Osimhen ha sempre dichiarato di ammirare Didier Drogba e di ispirarsi a lui quando scende in campo. L'ex bomber del Chelsea, parlando a Canal+, ha svelato di aver avuto un contatto con la punta del Napoli che sta trascinando gli azzurri in Italia e in Europa: "So che Osimhen ha parlato di me come suo modello. Ancora non ci siamo mai incontrati dal vivo, ma in passato gli ho scritto facendogli i complimenti per il suo rendimento e gli ho detto che deve continuare così".