Osimhen: "Che peccato non aver partecipato al Mondiale, saremmo arrivati lontano"

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato un'intervista a Pulse Sports dal ritiro della propria nazionale

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato un'intervista a Pulse Sports dal ritiro della propria nazionale: "E' triste che non siamo andato al Mondiale. Non esserci stati per noi e per i tifosi è stato davvero doloroso. E' un peccato perché avremmo potuto far bene, come singoli siamo davvero forti e penso che saremmo arrivati lontani. Ma questa è la vita".