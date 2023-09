"Osimhen da pallone d'oro": il ct della Nigeria non ha dubbi su Victor

Lunga intervista concessa al Mattino quest'oggi da parte di José Peseiro, ex allenatore del Braga e oggi commissario tecnico della Nigeria di Victor Osimhen

"Osimhen può vincere di sicuro il pallone d'oro in futuro", dice Peseiro. "Non gli manca proprio nulla per riuscirci. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che sono al top in questo momento, ma di sicuro è uno che segna tanto, tantissimo".