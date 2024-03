Osimhen, il compagno di nazionale lo chiama in Premier: "Un giocatore così generoso..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Frank Onyeka, centrocampista nigeriano del Brentford, è in una posizione privilegiata per poter giudicare un eventuale trasferimento di Victor Osimhen in Premier League, avendolo come compagno di squadra in Nazionale. Dopo John Obi Mikel, ex bandiera del Chelsea, un altro connazionale chiama l'attaccante a unirsi al campionato più competitivo e ricco del mondo.

"È davvero un bravo ragazzo, ma è uno che vuole vincere, sempre", dice Onyeka quando gli viene chiesto com'è giocare con l'asso del Napoli, ai microfoni di Sky Sports News. "Non gli piace perdere, nemmeno in allenamento. Vuole sempre spingere i giocatori attorno a sé, cercare di incoraggiarli. È un combattente", ha dichiarato Onyeka, arrivato in Inghilterra nell'estate del 2021.

Ancora elogi per il centravanti del Napoli, da poco tornato dalla Coppa d'Africa, di cui è stato uno dei grandi protagonisti proprio in compagnia dell'attuale centrocampista del Brentford: "È sempre lì per aiutare la squadra, lottare per la squadra. Anche quando la squadra è in difficoltà lui è il primo a spingere. Non si arrende mai. Per me è stato uno dei migliori giocatori della Coppa d'Africa ma le persone non vedono veramente quello che fa per noi. Spero davvero che arrivi in ​​Premier League", le sue parole di oggi.